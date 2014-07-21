عند شعورك بتلف شعرك ستدركين بالتأكيد صعوبة إصلاحه وعودته صحياً مرة أخرى، لاسيما مع ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير، فلماذا لا تفكرين الآن بتجنب الوصول إلى تلك اللحظة؟

"سيِّدتي نت" ينصحك بضرورة تجنب بعض العادات الروتينية التي دائماً ما نتبعها دون إدراك مخاطرها لتتمتعي بصيف مرح دون الاكتراث بمشاكل الشعر وتلفه، ويقدم لك في ما يلي 5 خطوات للتخلص من تلف الشعر نهائياً:

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1. إن استخدام الشامبوهات القوية التي تحتوي على مواد كيميائية مركزة تؤثر بشكل كبير على فروة الرأس والمسامات التي تفرز الزيوت الطبيعية الضرورية لترطيب الشعر يؤدي إلى جفاف الشعر بشكل كبير وبالتالي تلفه، لذا احرصي على اختيار نوع الشامبو المناسب لطبيعة شعرك مع تقليل مرات استخدامه.

2. كما يؤدي التعامل العنيف مع الشعر وبالأخص عند تصفيفه بفرشاة غير مناسبة أو عند تصفيفه وهو مبلل إلى تلف الشعر، لذا احرصي على استخدام فرشاة بأسنان ناعمة مع تجنب فرك فروة الرأس، فكلما كنت حريصة ورقيقة في التعامل مع شعرك كلما ابتعدتِ عن تلفه سنوات إلى الإمام.

3. وقد يؤدي استخدام مجففات الشعر إلى تدمير طبقة "الكيوتكل" التي تغلف الشعر، الأمر الذي يضعف جذوره ويسبب تساقطه، فإذا كنتِ بحاجة ماسة لاستخدام المجفف استخدميه على حرارة متوسطة وعلى بعد 15 سنتمتراً على الأقل.

4. كذلك تؤثر رحلات الصيف والتعرض إلى الملوثات كالكلور الموجود في حمامات السباحة والأملاح المتواجدة في ماء البحر لفترات طويلة ومرات عديدة بشكل سلبي على ملمس ولون الشعر، لذا عليك غسل شعرك بالماء والبلسم قبل نزول المسبح مع ضرورة غسله مرة أخرى بالشامبو والبلسم بعد الانتهاء من السباحة فوراً.

5. وأخيراً يؤدي شرب وتناول الكافيين إلى إتلاف الشعر على المدى الطويل، لذا احرصي على تناول وجبات متوازنة تحتوي على جميع العناصر الغذائية الضرورية ومن أهمها الخضار والفاكهة.

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