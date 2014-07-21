تخلّصي من الهالات السوداء قبل العيد

تعاني كثير من النساء، من ظهور الهالات السوداء لديهنَّ، خصوصاً في شهر رمضان، بسبب اعتمادهنَّ على نظام غذائيّ خاطئ. فمثلاً: يتناول معظمهنَّ كميّات كبيرة من الحلوى كتقليد مجتمعيّ في شهر رمضان، إلى جانب الأطعمة غير الصحيَّة، مثل الزيوت والدهون المشبعة، في وقت تكثر فيه الولائم، ويقلّ عدد ساعات النوم وغيرها.

«سيدتي نت» تقدِّم لك خلطات طبيعيَّة تساعدك في علاج الهالات السوداء، وإليك الوصفات من أجل وجه مشرق وصحيّ.

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الوصفة الأولى: كريم النعناع للتخلص من الهالات السوداء

المكونات:

- بعض من أوراق النعناع الطازجة.

- قليل من المياه النظيفة.

الطريقة:

باستخدام الخلاط، اطحني أوراق النعناع جيداً، وأضيفي إليها قليلاً من الماء، حتى تتحوّل إلى عجينة يسهل طيّها وفردها تحت العين.

باستخدام إصبعيك، وبرفقٍ، افردي الخليط تحت عينيك تماماً على الهالات السوداء، واتركيه لمدَّة 15 – 20 دقيقة، ثمّ اغسليه.

كرِّري استخدام هذه الخلطة بشكل يومي حتى تحصلي على نتيجة مرضية.

الوصفة الثانية: زيت اللوز:

زيت اللوز من أهم الزيوت التي تساعد في تفتيح لون بشرتك وشدِّ الجلد.

الطريقة: قومي باستخدام نسب متساوية من زيت اللوز الحلو، وزيت جنين القمح، وقومي بتدليك المنطقة المحيطة بعينك بالخلطة، بواسطة قطنة، قبل النوم.

الوصفة الثالثة: الخيار والبطاط:

الخيار يُساعد في إعطاء وجهك النضارة والصحّة الضروريَّتين له، بفضل ما فيه من مكوّنات. ويُفيد الخيار أيضاً في تخفيف مظاهر الإجهاد. يُمكنك معالجة الهالات السوداء من خلال القيام ببشر خيار، مع إضافة بياض بيضة، وملعقتين صغيرتين من اللبن البودرة. ثمّ قومي بخلط الجميع جيداً، حتى تحصلي على مزيج متماسك. قومي بتطبيقه على بشرتك، لمدَّة لا تقلّ عن 20 دقيقة حول العينين، ثمّ قومي بغسل وجهك بماء دافئ.

يمكنك وضع شريحتين من الخيار حول عينيك، لمدَّة 15 دقيقة، لتخفيف الإجهاد والتعب وتفتيح منطقة تحت العين.

أما البطاطس فهو يُساعد في تخفيف الهالات السوداء، كما أنَّه يزيل الانتفاخ من تحت العينين، ويزيل الدهون الزائدة من البشرة. ضعي شرائح البطاطس حول عينيك مباشرة لمدَّة 15 دقيقة.

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