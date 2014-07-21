ارتياح كبير فى الزمالك بعد التعاقد مع “الشناوي”

أبدى الجهاز الفنى لفريق الكرة بنادى الزمالك ارتياحه بالتعاقد مع أحمد الشناوى حارس مرمى النادى المصرى البورسعيدى لمدة 3 سنوات مقابل 6 ملايين جنيه ليحل أزمة حراسة المرمى بالفريق بعد الاستغناء عن عبد الواحد السيد بعد انتهاء الموسم الكروى 2013 / 2014 .

وقرر الجهاز الفنى بقيادة أحمد حسام ميدو قيد الحارس فى القائمة الأفريقية ليصبح الحارس من حقه المشاركة فى مباراة مازيمبى الكونغولى المقرر إقامتها يوم الأحد المقبل باستاد الإسكندرية فى الجولة الرابعة لدورى أبطال أفريقيا .

وسيساهم الحارس فى حل العديد من المشاكل للمارد الأبيض قبل مباراته الأفريقية خاصةً أن محمد أبو جبل كان سيخوض المباراة بدون حارس احتياطى خاصة بعد الاستغناء عن عبد الواحد السيد وإيقاف محمود عبد الرحيم جنش الحارس الثانى فى القائمة بناء على قرار من لجنة التظلمات بالاتحاد الافريقى بعد تقرر الحكم العانى لامبتى ومحاولة اعتداء لاعبى الزمالك عليه خلال مباراة مازيمبى الأولى فى الجولة الثالثة .

ويحق للشناوى المشاركة مع الفريق فى البطولة الأفريقية ،خاصةً أنه لم يخض أى منافسات أفريقية خلال الموسم الحالى عكس الحال عندما حاول مجلس إدارة النادى التعاقد مع عصام الحضرى حارس مرمى دجلة ومحمد عواد حارس مرمى النادى الإسماعيلى ولا يحق لهما المشاركة مع الزمالك فى دورى الأبطال بعد مشاركتهما مع الإسماعيلى ودجلة فى كأس الاتحاد الأفريقى ” الكونفيدرالية “.