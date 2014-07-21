شوربة حب الحمص والطماطم

المقادير:

ملعقة طعام من الزيت النباتي

1 حبة صغيرة الحجم من البصل٬ مفرومة فرماً ناعماً

2 ملاعق طعام من البقدونس الطازج٬ المفروم

2 ملاعق طعام من الكزبرة٬ المفرومة

1 حبة متوسطة الحجم من الطماطم٬ المقشّرة والمقطّعة إلى مكعّبات

1 ملعقة صغيرة من معجون الطماطم

5 أكواب من الماء

1 علبة من الحمّص المعلّب٬ المصفى

1 مغلف من شوربة الشوفان بالدجاج

¼ ملعقة صغيرة من الكمون المطحون

¼ ملعقة صغيرة من الكركم المطحون

¼ ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون

1. يُحمّى الزيت في قدرٍ كبير ويُذبَل البصل لمدّة دقيقتين، ثم يُضاف البقدونس، والكزبرة، وتُحرّك المكوّنات.

2. تُضاف الطماطم، ومعجون الطماطم، والماء، وحب الحمص، وشوربة الشوفان بالدجاج.

3. تُنكّه المكوّنات بالتوابل وتُغلى ثم تُترك على نارٍ خفيفةٍ من دون أن تُغطّى مع التحريك من وقتٍ لآخر لمدّة 10 دقائق وتُقدّم الشوربة.

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