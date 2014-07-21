الأرّز الإيطالي الحار مع الزيتون الأسود

المقادير:

كوبان من الأرّز طويل الحبّة

ملعقتان كبيرتان من زيت الذرة

4 أكواب من الماء

نصف ملعقة صغيرة من الملح

ملعقة كبيرة من معجون البندورة

5 قرون من الفلفل الأحمر الحارّ صغير الحجم

كوب من الزيتون الأسود المقطّع

طريقة التحضير :

1 يُغسل الأرّز، ثم يُنقع في الماء لـ20 دقيقة.

2 يُسخّن، في قدر توضع على النار، الزيت. ثم، يُضاف الأرّز إليه، مع التقليب لدقيقتين، ليُسكب الماء بعدها ويُنثر الملح ويُضاف معجون البندورة، ويوضع الفلفل المفروم والزيتون في القدر. تُغلق هذه القدر، وتبقى على النار حتى يجفّ الماء. يقدّم هذا الطبق ساخناً.

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