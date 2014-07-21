سلطة الخسّ والجرجير والسبانخ

المقادير:

100 غرام من الجرجير

20 غراماً من السبانخ

100 غرام من خسّ بوسطن

20 غراماً من خسّ لولوروسو

40 غراماً من البندورة الكرزيّة

3 غرامات من الملح

غرامان من الفلفل الأحمر

50 غراماً من زيت الزيتون

20 غراماً من عصير الليمون الحامض

حبّة من الخيار

قطعة من الخبز الفرنسي

30 غراماً من جبن الماعز

طريقة التحضير:

1 تنظّف الخضر جميعها في الماء المعقّم، ثمّ تقطّع حسب الطلب. تخلط مع بعضها البعض، ويسكب زيت الزيتون وعصير الليمون الحامض عليها، إضافة إلى الفلفل والملح.

2 يحشى الخبز بجبن الماعز، ويترك في داخل الفرن لمدّة دقيقتين. يقدّم مع طبق السلطة.

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