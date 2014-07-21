أخبار عاجلة

فيديو.. سعد الدين الهلالي: هناك نصوص قرآنية تحرض على الإرهاب -
منفذ تفجير سان بطرسبيرج من "آسيا الوسطى" -
محافظة الدقهلية تبدأ إعادة ترسيم الحدود مع دمياط -
محامي «قاضي الحشيش»: الإعلام سبب حصول موكلي على حكم بالمؤيد -
محافظ دمياط يجتمع بأصحاب المقاهي لبحث قرار «إغلاقها» -
نص كلمة السيسي أمام غرفة التجارة الأمريكية: أثق في دعمكم لمسار الإصلاح الاقتصادي بمصر -
مدرب حراس الإسماعيلي ينفي انتقاده للحكام -
البنك الدولى : الدولار سيصل ل 40 جنيه فى هذه الحالة -
صحيفة أمريكية: لقاء ترامب والسيسي ركز على المسائل الأمنية -
فيديو| «لم تعد الإخوان إخوة».. الجماعة تطرد شبابها من منازلهم بالسودان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. سيدتي

سلطة الخسّ والجرجير والسبانخ

Google+ Print
سلطة الخسّ والجرجير والسبانخ سلطة الخسّ والجرجير والسبانخ

السبت 19-07-2014 22:15

المقادير:

100 غرام من الجرجير

20 غراماً من السبانخ

100 غرام من خسّ بوسطن

20 غراماً من خسّ لولوروسو

 40 غراماً من البندورة الكرزيّة    

3 غرامات من الملح

غرامان من الفلفل الأحمر

50 غراماً من زيت الزيتون

20 غراماً من عصير الليمون الحامض

حبّة من الخيار

قطعة من الخبز الفرنسي

30 غراماً من جبن الماعز  

طريقة التحضير:

1 تنظّف الخضر جميعها في الماء المعقّم، ثمّ تقطّع حسب الطلب. تخلط مع بعضها البعض، ويسكب زيت الزيتون وعصير الليمون الحامض عليها، إضافة إلى الفلفل والملح.

2 يحشى الخبز بجبن الماعز، ويترك في داخل الفرن لمدّة دقيقتين. يقدّم مع طبق السلطة.

 

 

لا تفوّتوا أبداً متابعة تطبيق "سيدتي" لأنه دليلكم الوحيد في الطبخ والمطبخ وحمليه الآن مجاناً على هذا الرابط

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي