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صفوف مع نسكافيه بحليب الصافي

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صفوف مع نسكافيه بحليب الصافي صفوف مع نسكافيه بحليب الصافي

الإثنين 21-07-2014 13:38

المقادير:
- 2 كيلوجرام من السميد الناعم
- 2 كيلوجرام من الطحين
- 1 كيلوجرام من السمنة
- 2 كيلوجرام من السكر
- 1 ملعقة صغيرة من البايكينغ باودر
- كوبان من حليب الصافي
- ملعقتان صغيرتان من النسكافيه
- 1 كوب من الانانس المقطّع للزينة
- نصف كوب من الفراولة المقطّعة للزينة
- نصف كوب من الكيوي المقطّع للزينة

طريقة التحضير:
1- يسخّن حليب الصافي.
2- تخلط جميع المكّونات، ومن ثم يوضع حليب الصافي فوقها مع التحريك المستمر.
3- يوضع المزيج في صينية خاصة بالفرن ويدخل الى الفرن على درجة حرارة 200 مئوية الى حين الإستواء أو لمدة 30 دقيقة تقريباً.
4- عندما يبرد الصفوف، يقدّم بعد تزيينه بالأناناس والفراولة والكيوي.

المقادير لـ 8 أشخاص
مدة الطهي: 30 دقيقة
مدة التحضير: 10 دقائق

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