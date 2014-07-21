صفوف مع نسكافيه بحليب الصافي

المقادير:

- 2 كيلوجرام من السميد الناعم

- 2 كيلوجرام من الطحين

- 1 كيلوجرام من السمنة

- 2 كيلوجرام من السكر

- 1 ملعقة صغيرة من البايكينغ باودر

- كوبان من حليب الصافي

- ملعقتان صغيرتان من النسكافيه

- 1 كوب من الانانس المقطّع للزينة

- نصف كوب من الفراولة المقطّعة للزينة

- نصف كوب من الكيوي المقطّع للزينة

طريقة التحضير:

1- يسخّن حليب الصافي.

2- تخلط جميع المكّونات، ومن ثم يوضع حليب الصافي فوقها مع التحريك المستمر.

3- يوضع المزيج في صينية خاصة بالفرن ويدخل الى الفرن على درجة حرارة 200 مئوية الى حين الإستواء أو لمدة 30 دقيقة تقريباً.

4- عندما يبرد الصفوف، يقدّم بعد تزيينه بالأناناس والفراولة والكيوي.

المقادير لـ 8 أشخاص

مدة الطهي: 30 دقيقة

مدة التحضير: 10 دقائق

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