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بالفيديو: كيف تنظّفين حلّة التيفال؟

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بالفيديو: كيف تنظّفين حلّة التيفال؟ بالفيديو: كيف تنظّفين حلّة التيفال؟

الإثنين 21-07-2014 14:38

يُعتبر تنظيف الحُلل مشكلة كبرى لدى معظم ربّات البيوت اللواتي يجهلن طرق تنظيفها، حيث يعجزن عن التخلّص من بقايا الطعام العالقة بها، في الوقت الذي قد يعرّضن هذه الحُلل للخدش.
"سيدتي نت" يقدم لك طريقة بسيطة لتنظيف حلّة التيفال.

*أنت بحاجة إلى:
- نصف كوب من الماء
- نصف كوب من الخلّ الأبيض
- ملعقتين صغيرتين من البايكنغ باودر
- حلّة تيفال
- إسفنجة ناعمة

*الطريقة:
1- امزجي نصف كوب من الخلّ الأبيض بنصف كوب من الماء
2- أضيفي إليهما ملعقتين صغيرتين من البايكينغ باودر
3- ضعي الخليط في الحلّة، وانقعيها لمدّة خمس دقائق
4- اشطفي الحلّة وفق الطريقة الاعتيادية بالماء والصابون.

 

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سيدتي

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