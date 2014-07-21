أغنى رجل بالعالم ينصح بالعمل 3 أيام فقط

اقترح الملياردير المكسيكي، كارلوس سليم، تقليص أن تكون أيام العمل إلى 3 فقط في الأسبوع، لكن على أن ترتفع ساعات العمل إلى 11 ساعة يوميًا، بجانب رفع سن التقاعد إلى سن السبعين.

وجاءت نصيحة أثرى اثرياء العالم بالتغييرات الراديكالية في أيام العمل النمطية، وهي 5 أيام في معظم دول العالم، خلال مؤتمر في أوروغواي، طبًقا لصحيفة فايننشال تايمز.

ونقلت الصحيفة عن سليم قوله: “ينبغي أن يعمل الناس لسنوات أطول حتى بلوغ سن 70 أو 75 عامًا والعمل فقط ثلاثة أيام بالأسبوع، ربما 11 ساعة يوميًا”.

ويطبق سليم بالفعل منهجا شبيها باقتراحه، حيث يمنح الحق للعاملين بشركة “تلميكس” للاتصالات، التي جعلت منه ثاني أغنى رجل بالعالم، بحسب تقديرات، التقاعد في سن الخمسين، في بعض الحالات، بحسب الصحيفة البريطانية التي أشارت إلى أن المؤهلين للتقاعد المبكر يمنحون خيار العمل لمدة أربعة أيام بالأسبوع بأجر كامل، لدى بلوغهم سن المعاش.

وأضاف كارلوس: “العمل يوميًا يجعل من الصعب الاستمتاع بالحياة، تقليل أيام العمل إلى ثلاث يعني المزيد من الوقت للاسترخاء وعيش حياة أفضل حين يمكنهم ممارسة هواياتهم المفضلة.”