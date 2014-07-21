«القدومي»: ما يحدث في غزة مجازر «غير مسبوقة» في التاريخ

أكد أمين سر حركة «فتح» في الأردن، عضو المجلس الوطني الفلسطيني، نجيب القدومي، الإثنين، أن ما يحدث في غزة الآن من قبل رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وجيشه المدجج بالأسلحة «يرقى إلى مرحلة نكبة، حيث يقوم بمجازر وحشية غير مسبوقة في التاريخ».

وقال «القدومي»: «الشعب الفلسطيني مهما حصلت التضحيات وزادت لن يرفع الراية البيضاء، ولن يستكين ولن تكسر شوكته»، مشيراً إلي أن «ما حدث بالشجاعية وغيرها إنما هو تأكيد على إصرار هذا الشعب على الصمود حتى تحقيق النصر».

وأشار «القدومي» إلى أن« الطائرات الإسرائيلية التي تغير على قطاع غزة لا يقابلها إلا لحم الأطفال، والدبابات التي تقصفه لا تقابلها إلا صرخات النساء، والبارجات التي تطلق قذائقها من البحر لا يقابلها إلا المسنون الذين يتمسكون بأرضهم ووجودههم».

وحول المبادرة المصرية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، قال «القدومي»: «طالما أن (حماس) وافقت على مبادرة 2012 فلماذا ترفض المبادرة الحالية رغم أنها متقدمة عن السابقة»، مضيفاً: «أرى إذا كانت هناك تعديلات من قبل الفصائل فهو حق لهم، لكن رفضها من أجل توازنات إقليمية وأجندات خارجية فإن هذا سيكون على حساب الشعب الفلسطيني ونحن كفلسطينيين نريد أن نكون على مسافة واحدة من جميع الدول العربية».