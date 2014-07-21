إيطاليا تتعهد بإحياء عملية انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي

أعلن وزير الدولة الإيطالية للشؤون الأوروبية، ساندرو جوزي، أن «التطورات الأخيرة التي تعيشها منطقة الشرق الأوسط زادت من أهمية حصول تركيا على عضوية في الاتحاد الأوروبي»، متعهدا بـ«إحياء عملية انضمام أنقرة إلى الاتحاد».

وقال «جوزي»، في تصريح خاص لصحيفة «حرييت» التركية، وبثته على موقعها الإلكتروني، الإثنين، إن «الدافع الحقيقي وراء ترشيح تركيا للحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي، يكمن في مصالح الأمن الخارجي للاتحاد الأوروبي والمصالح الاقتصادية التي تجمع بينه وبين تركيا، فضلا عن رغبة الاتحاد في دعم تحول المجتمع التركي وتحديثه».

وأوضح أن «التطورات الجيوسياسية التي تعيشها منطقة الشرق الأوسط حاليا، تجعل حصول تركيا على عضوية الاتحاد الأوروبي، أمرا أكثر أهمية من ذي قبل».