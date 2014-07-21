الحضري باق مع دجلة

استكمل عصام الحضري حارس مرمى وادي دجلة والمنتخب الوطني إجراءات تجديد تعاقده مع ناديه.

ومن المقرر أن يتم قيد الحضري في القائمة الثانية لوادي دجلة.

وسيعقد الحضري جلسة مع ماجد سامي رئيس النادي يوم الخميس المقبل عقب عودته من بلجيكا للحديث حول الفترة المقبلة، في ظل رغبة دجلة على المنافسة بقوة في الموسم الجديد الذي سنطلق منتصف سبتمبر المقبل.

من جانبه أكد عصام الحضري أنه فضل الاستمرار مع وادي دجلة بسبب الاستقرار الذي عاشه في النادي خلال الموسم الماضي، إضافة الى المنظومة الاحترافية التي يعمل من خلالها الفريق.

ويرى الحضري أن كل الظروف مناسبة للمنافسة خلال الموسم المقبل، وأوضح الحضري أن تلقى عروضاً كثيرة خلال الساعات الماضية من أندية الإسماعيلي والمصري وطلائع الجيش والشرطة، قبل أن يقرر في النهاية تجديد تعاقده مع دجلة.