السفير المصري لدى الخرطوم يطمئن على رئيس تحرير صحيفة “التيار” بعد تعرضه لاعتداء

أجرى سفير مصر لدى الخرطوم أسامة شلتوت، اتصالا هاتفيا برئيس تحرير صحيفة “التيار” السودانية عثمان ميرغني، للاستفسار عن صحته بعد تعرضه لاعتداء غاشم أمس الأول.

وقال المستشار الإعلامي بالسفارة المصرية بالخرطوم، عبد الرحمن عبد الفتاح ناص-في تصريح اليوم الاثنين- أن السفير المصري بالسودان وأعضاء السفارة، أعربوا عن تمنياتهم لرئيس تحرير الصحيفة السودانية بتمام الصحة والشفاء والعودة لعمله.

تجدر الإشارة، إلى أن مجموعة مسلحة من الملثمين قاموا أول أمس بمهاجمة مقر صحيفة التيار السودانية واعتدوا على رئيس تحريرها عثمان ميرغني، انتقاما من موقفه من أحداث غزة، ومقالاته بشأن التطبيع مع إسرائيل.

أ ش أ