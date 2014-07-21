القوى العاملة: 23 يوليو إجازة بأجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص

أعلنت وزارة القوي العاملة والهجرة أن بعد غد الأربعاء الموافق 23 يوليو إجازة بأجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل بمناسبة ذكرى ثورة يوليو.

وأوضحت الدكتورة ناهد عشرى وزيرة القوى العاملة والهجرة – فى بيان لها اليوم الاثنين - أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلي أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر.

وأشارت إلى أنه تم تكليف مديريات القوي العاملة والهجرة بالمحافظات بمتابعة تنفيذ منشور الوزارة في هذا الخصوص.