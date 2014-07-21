بالصور .. البدء في تنفيذ كوبري الصدر بالشرقية بتكلفة 100 مليون جنية

صرح الدكتور سعيد عبد العزيز محافظ الشرقية بأنه تم البدء فى تنفيذ كوبري أعلى مزلقان الصدر بمدينة الزقازيق بتكلفة أكثر من 100 مليون جنيه ، وهو يعمل على مستويين لربط شارع الأحرار مع شارع التجنيد – تل بسطة المتجه لميدان الزراعة بمدينة الزقازيق ، وطريق الزقازيق أبو حماد – التل الكبير – الإسماعيلية ، وكذلك مراكز شمال المحافظة.

كما يخدم القادم من القاهرة ومتجهاً إلى طريق الأحرار وجامعة الزقازيق ومركز ومدينة منيا القمح ، وكذلك طريق القاهرة الزراعي وطريق ميت غمر – طنطا – الإسكندرية ، وهو أحد الأعمال الصناعية الهامة في إطار عمل طريق دائري متاخم لمدينة الزقازيق لتخفيف حدة الإزدحام المروري داخل المدينة.

يكتمل هذا المحور بالبدء في إنشاء كوبري شرويدة والذي من المنتظر أن يتم طرحه للتنفيذ خلال ثلاثة أشهر.