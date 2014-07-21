توني كروس: اللعب مع ريال مدريد هو التحدي الأكبر في مشواري

إفي - أكد الألماني الدولي توني كروس أن انتقاله لنادي ريال مدريد الإسباني يمثل "التحدي الأكبر" في مسيرته كلاعب كرة قدم.

وقال كروس في مقابلة مع موقع الاتحاد الألماني لكرة القدم: "ريال مدريد أكبر تحد. النادي معروف في جميع أنحاء العالم. تلقيت الكثير من التهاني من جميع الأنحاء على الانتقال له".

وأضاف: "تسعدني إمكانية اللعب إلى جوار لاعبين مثل كريستيانو رونالدو وسرخيو راموس، أو زميلي في المنتخب سامي خضيرة" مشيرا إلى أن رحيله عن بايرن ميونخ "جاء في الوقت المناسب" بمسيرته.

وأشار لاعب الوسط (24 عاما) إلى أن انضمامه مع اللاعبين الجدد، يمكن أن يساعد ريال مدريد على الإبقاء على طموحه بالفوز ببطولات جديدة والدفاع عن لقب دوري الابطال.

وأوضح كروس أنه اقترح للمرة الأولى الرحيل عن البايرن عندما تجمدت مفاوضات تجديد تعاقده مع النادي البافاري، مما دفعه للنظر في عروض فرق أخرى.

وقال: "كان البايرن الطرف الأول بالنسبة لي، ولذلك استبعدت الدخول في اتصالات مع فرق أخرى. ولكن عندما لم نتمكن بعدها من التوصل لاتفاق، وكان هناك من يرغبون (في التعاقد معه)، وبينهم أفضل الاندية في العالم، توصلت إلى أنني يجب أن أجرب شيئا جديدا".

لكن اللاعب نفى أن يكون قراره ناتج عن غياب تقديره من جانب المسئولين في النادي البافاري.

وقال: "لقد لعبت في أحد أكبر الأندية بالعالم، وكنت لاعبا أساسيا في الأعوام الأخيرة مع مدربين مختلفين. البايرن اعتنى بي بشكل جيد، وبيب جوارديولا وماثياس سامر كانا طرفين هامين دائما، وأبديا لي ثقتهما. كان هدفي (من الانتقال) اكتساب محفزات جديدة".

وأضاف كروس أنه لا يعلم الأسباب التي دفعت قائد المنتخب الالماني فليب لام لاعلان اعتزاله اللعب دوليا بعد التتويج ببطولة كأس العالم، لكنه أكد على احترامه لقراره.

وقال: "فليب لعب ثلاث مونديالات.. والآن رفع الكأس كقائد. أشكره على الوقت الذي قضيناه معا، ولدي الكثير من التفهم والاحترام لقراره".