رسميا .. جيرارد يعتزل اللعب دوليا

أعلن ستيفن جيرارد قائد ليفربول والمنتخب الإنجليزي يوم الاثنين اعتزاله اللعب دوليا مع منتخب بلاده الأسود الثلاثة.

جيرارد الذي فشل في قيادة الإنجليز لعبور دور المجموعات في المونديال البرازيلي الأخير، قرر إنهاء مشواره مع المنتخب قبل تصفيات أمم أوروبا القادمة.

ويعتبر ستيفن هو ثالث أكثر لاعب ارتدي شارة قيادة المنتخب بـ38 لقاء خلف ديفيد بيكهام صاحب الـ115 لقاء و بيتر شيلتون صاحب الرقم الأكبر بـ125 لقاء.

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ونشر موقع الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم رسالة خاصة من جيرارد عقب قرار اعتزاله قال فيها: " لقد استمتعت بكل دقيقة لي مع المنتخب، هو يوم حزين بالنسبة لي لأنني لن أرتدي قميص إنجلترا مرة أخري".

و أضاف " أود أن أشكر عائلتي وأصدقائي أولا، ومن بعدهم كل من دربني، وكل من جاورني في الملعب، روي هودجسون منحني شارة القيادة بشكل دائم وأود أن أشكره على ذلك".

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ولعب جيرارد طوال مسيرته مع الإنجليز 114 لقاء من بينهم 38 لقاء بشارة الكابتن، وسجل 21 هدف وتحصل على بطاقة حمراء وحيدة و 13 بطاقة صفراء.

وبدأ جيرارد مسيرته مع منتخب إنجلترا أمام أوكرانيا على ملعب ويمبلي عام 2000 قبل أن يتواجد في تشكيل المنتخب في بطولة أمم أوروبا لنفس العالم.

وشارك جيرارد في 3 بطولات كأس عالم، كان أولها عام 2006، بعد أن غاب عن بطولة 2002 بسبب الإصابة، وشارك بعدها في بطولة 2010 وأخيرا في البرازيل 2014.