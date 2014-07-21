كاييخون: أتمنى تحدي رونالدو في نهائي دوري الأبطال

إفي - قال المهاجم الإسباني خوسيه ماريا كاييخون لاعب نابولي الإيطالي إنه يتمنى "تحدي" البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد الإسباني في نهائي دوري الأبطال والفوز عليه.

وقال كاييخون في حوار نشرته اليوم جريدة (لاجازيتا ديلو سبورت) الإيطالية "أتمنى تحدي كريستيانو رونالدو، مثلي الأعلي، والذي أرتدي نفس رقم قميصه في نهائي دوري الأبطال والفوز عليه".

وأضاف اللاعب "يمكننا الوصول لنهائي دوري الأبطال بفريق نابولي على وضعه الحالي، لا نخشى أحد، لو حدث هذا الأمر، بصفتي لاعب مدريدي سابق، سيكون رائعا".

وأكد كاييخون (27 عاما) اعجابه الشديد برونالدو حيث قال "دائما ما يكون أول من يصل في أيام التدريبات وآخر من يرحل".

وأبدى اللاعب سعادته بتمسك نابولي به وعدم إنصاته للعروض المغرية لضمه، حيث لا يزال يتبقى في تعاقده أربع سنوات.

وأبرز كاييخون أن سعي مدرب نابولي رفائيل بنيتيز للتعاقد معه ساهم في تطور مسيرته حيث تابع "كنت في حاجة للاستمرار في اللعب وقد منحني هذا الأمر، لقد منحني حلما"