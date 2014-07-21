برلين: الاستعانة بمهمة عسكرية أممية لحفظ السلام في شرق أوكرانيا «غير مطروحة حاليًا»

ذكرت الحكومة الألمانية أن الاستعانة بمهمة عسكرية تابعة للأمم المتحدة لحفظ السلام في شرق أوكرانيا «أمر غير مطروح للنقاش حاليا».

>وقالت نائبة المتحدث باسم الحكومة الألمانية، كريستيانه فيرتس، الاثنين، في برلين إن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا تسعى منذ شهور إلى حل النزاع عبر مراقبيها في المنطقة.

>وأضافت «فيرتس»: «هذا حاليًا هو الطريق الذي تسير فيه الحكومة الألمانية». وأوضحت فيرتس أنه لا يوجد في مجلس الأمن حالياً أي تفكير في الاستعانة بمهمة عسكرية تابعة للأمم المتحدة لحفظ السلام في شرق أوكرانيا.

>يذكر أن بعض الساسة في الائتلاف الحاكم الألماني أثاروا مطلع الأسبوع الجاري الحديث عن إمكانية الاستعانة بمهمة عسكرية للأمم المتحدة في أوكرانيا.