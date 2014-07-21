الحكومة السودانية تتهم المتمردين في دارفور بـ«قتل مدنيين».. والمتمردون ينفون

اتهم المتمردون السودانيون في دارفور، الإثنين، الحكومة بأنها «فبركت مزاعم تفيد أنهم قتلوا 13 مدنيا قرب الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور».

وقال عضو المكتب السياسي لجيش تحرير السودان، حسين ميناوي، إن «قواتنا لم تكن هناك»، مضيفا أن المنطقة التي قتل فيها هؤلاء المدنيون «تحتلها الجنجويد ومليشيات كبير».

والجنجويد المليشيا التي تدعمها الحكومة وينتمي عناصرها إلى قبائل عربية، ارتكبت منذ 2003، فظائع ضد مدنيين.

وبحسب دبلوماسي غربي، فإن المتمردين في دارفور، وهي منطقة شاسعة، تشهد أعمال عنف منذ أكثر من عقد، يفضلون مهاجمة المباني الرسمية أكثر من مهاجمة مدنيين.