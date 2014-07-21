ماليزيا تطالب بحق الوصول الكامل إلى موقع حطام طائرتها في أوكرانيا

طالب وزير النقل الماليزي، ليو تيونج لاي، الاثنين، بحق بلاده في الوصول غير المحدود إلى موقع حطام طائرتها، التي سقطت في أوكرانيا قبل أيام، وضمان الأمن لموظفيها وفريق التحقيق المشترك الدولي.

وأفادت وكالة الأنباء الوطنية الماليزية، «برناما»، أن لاي، الذي يزور أوكرانيا حاليًا، طالب أيضا بحق البحث عن جثامين الضحايا وترحيلهم إلى أوطانهم، وأعرب عن قلق كوالالمبور من ظاهرة منع الفريق الدولي بشكل مستمر من قبل الانفصاليين من الدخول إلى موقع تحطم الطائرة في مقاطعة دونيتسك في شرق أوكرانيا.

وأضاف: «منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، هي الهيئة الدولية الوحيدة التي سُمح لها حتى الآن للوصول إلى موقع حطام الطائرة لفترة زمنية قصيرة جدًّا»، وأشار إلى أن الحكومة الأوكرانية أعلنت تعذرها عن تأمين ممر آمن للوصول إلى موقع الحادث، وضمان الأمن بداخل المنطقة وحولها للفرق الدولية.