شروط إنجاب طفل في سن متأخرة

أظهرت دراسة من الكلية الملكية لأمراض التوليد والنساء في بريطانيا أنه «يفضل للنساء الراغبات بالإنجاب، أن يفعلن ذلك بين عمر الـ20 و35 عاماً، محذرة أن الآلاف من النساء اخترن الأمومة بعد فوات الأوان». فالإنجاب ممكن، ولكن بشروط.

الدكتور أحمد ندا، طبيب نساء وتوليد وعلاج العقم، لا يوافق على فكرة أن الخصوبة تختفي بين عشية وضحاها، ولكن ينبغي على المرأة أن تكون حذرة، فهي لن تستيقظ في عمر الـ34 عاماً فجأة، وتكتشف أنها لم تعد قادرة على إنجاب الأطفال!

هناك الكثير من حالات الحمل بعد سن الـ35 تنتهي نهايات سعيدة، ولكن في حال المعاناة من أي حالة صحية يمكن أن تزداد فرص الإصابة ببعض التعقيدات وبعض مشاكل الإنجاب، وهي:

مشكلة العقم

فالكثيرات يلجأن للتلقيح الصناعي. فقد أنجبت العارضة الصومالية إيمان في الرابعة والأربعين. أما شيري بلير زوجة رئيس وزراء بريطانيا فوضعت أصغر أبنائها في الخامسة والأربعين، وقد دار الحديث وقتها بين الأوساط عن حدوث تلقيح صناعي.

انفصال المشيمة

تبدو هذه المشكلة الأكثر شيوعاً لدى الأمهات الأكبر سناً؛ حيث تظهر في واحدة تقريباً من كل 240 حالة حمل. ولا تنطوي على أي خطورة إذا كانت ضمن درجة محدودة، أما في أكثر صورها حدّة فقد تتسبب في موت كل من الأم والطفل.

فالمشيمة هي العضو الذي يزود الجنين بكل احتياجاته؛ حتى موعد الولادة، وتستطيع أن تقوم بالنسبة للجنين بدور الرئتين والكليتين والأمعاء والكبد، وفوق كل ذلك فإنها تنتج المواد التي تحمي الجنين من العدوى الميكروبية، وتخرج ثاني أكسيد الكربون من الدورة الدموية للجنين إلى المشيمة، لذا فإن متابعة الحالة تقي المرأة الحامل من أي خلل قد تتعرض له المشيمة.

مرض الذئبة

إذا تعرضت لانفصال المشيمة فهذا سيمنع توفير كمية كافية من الطعام والمواد الغذائية للطفل. وهنا قد تصابين بمرض الذئبة، وارتفاع ضغط الدم، وتسمم الحمل، والسكري، وستُجرَى لك جلسات تصوير منتظمة؛ للتأكد من مستويات السائل الأمينوسي.

نقص السائل الأمينوسي حول الجنين

أسبابه –تحديداً- خلل ما بالمشيمة، فهي لا تقوم بوظيفتها الطبيعية في عملية إيصال الدم إلى الجنين ما يتسبب بتشوه في كليته، وكذلك ثقب أو تمزق في كيس الماء المحيط به، ويتسرب الماء خارج الرحم، وقد تكون الأسباب استعمالك لبعض الأدوية المسكنة للألم فتراتٍ طويلة.

ما يتوجب عليك

- تابعي حملك بانتظام؛ لإجراء صوره بجهاز الموجات فوق الصوتية (السونار)، وكذلك تخطيط لنبض الجنين على الأقل مرتين بالأسبوع للاطمئنان على سلامته.

- أجري فحصاً يسمى doppler u/s ومن ثم حسب تقييم الطبيب والفحوصات يجب اتخاذ قرار إما المتابعة أو الولادة.

- خذي إبر ال betamethasone بعد الأسبوع الـ٢٤ من الحمل، وهي تحرض رئتي الجنين على النمو بشكل أفضل؛ مما يقلل نسبة إصابته بمضاعفات الولادة المبكرة.

- أجري فحوصاً؛ للتأكد من خلو طفلك من مرض منغولي ، ومن أسباب حدوث المرض التهاب الكبد الوبائي للأم، أو التعرض للإشعاعات (الذرية وأشعة إكس).

- احرصي على إجراء التحاليل المتخصصة لأمراض الكبد،الفاكسي وتجرع الفاكسين الخاص به؛ للاطمئنان على سلامة الجنين من أي تشوه.