وزير الإسكان يصدر 7 قرارات إزالة مخالفات بناء بالعاشر من رمضان والعبور

أصدر الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية 7 قرارات إزالة، لمخالفات بناء بمدينتى العاشر من رمضان والعبور، على أن يتولى جهازا المدينتين بمعاونة كل من شرطة التعمير، وقسم الشرطة المختص تنفيذ هذه القرارات.

وصرح وزير الإسكان بأنه أصدر قرارا بأن تزال بالطريق الإدارى مخالفات البناء الواقعة بالقطعة رقم 14 (أ 1) بالحى العاشر بمدينة العاشر من رمضان، والمتمثلة فى البناء على الردود الخلفى بالكامل وجزء من الردود الأمامى بالدور الأرضى والأول والثانى العلوى، بإقامة المبانى والأعمال الخرسانية “ضم الردود الخلفى وجزء من الردود الأمامى” دون ترخيص، وبالمخالفة للشروط البنائية.

وأضاف أنه تم إصدار قرار بأن تزال بالطريق الإدارى مخالفات البناء الواقعة بقطعة الأرض رقم 510 بالقطاع (د) منطقة (1) بالحى العاشر بمدينة العاشر من رمضان، والمتمثلة فى البناء بمنطقة الردود الخلفى بالكامل بالدور الأرضى بإقامة المبانى والأعمال الخرسانية بدون ترخيص، وبالمخالفة للشروط البنائية.

وأشار وزير الإسكان إلى أنه أصدر كذلك قرارا بأن تزال بالطريق الإدارى مخالفات البناء الواقعة على قطعة الأرض رقم 803 بالقطاع (هـ 2) بالحى 14 بمدينة العاشر من رمضان، والمتمثلة فى البناء فى الردود الخلفى والأمامى بالكامل بالدور الأرضى والأول والثانى العلوى، بإقامة الأعمال الخرسانية والمبانى بدون ترخيص، وبالمخالفة للشروط البنائية.

كما صدر قرار إزالة بالطريق الإدارى لمخالفات البناء الواقعة بقطعة الأرض رقم 450 بالقطاع (ب) منطقة (2) بمشروع “ابنى بيتك” بالحى 14 بمدينة العاشر من رمضان، والمتمثلة فى البناء بمنطقة الردود الجانبى والخلفى بالكامل بإقامة الأعمال الخرسانية والمبانى بالدور الأرضى، وفتح محل نشاط تجارى بالردود الخلفى بدون ترخيص، وبالمخالفة للاشتراطات البنائية، بالإضافة إلى إزالة أعمال المخالفات على قطعة الأرض رقم 12 بلوك 4 مجاورة 2 بالحى الأول بمدينة العاشر من رمضان، والمتمثلة فى بناء الدور الثانى علوى وإضافات بالحديقة الخلفية للثلاثة أدوار بدون ترخيص، وبالمخالفة للاشتراطات البنائية.

كما أصدر الوزير قرار إزالة بالطريق الإدارى لمخالفات البناء الواقعة بقطعة الأرض رقم (301) بالقطاع ب(1) بالحى العاشر بمدينة العاشر من رمضان، والمتمثلة فى البناء بمنطقة الردود الخلفى بالكامل بالدور الأرضى، بدون ترخيص بالمخالفة للاشتراطات البنائية.

وفى مدينة العبور، أصدر وزير الإسكان قرار إزالة بالطريق الإدارى لمخالفات البناء الواقعة على قطعة الأرض رقم (13) بلوك 17082 الحى العائلى بمدينة العبور، والمتمثلة فى بناء دور ثالث علوى بدون ترخيص.

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