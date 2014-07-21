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داخلية ليبيا: إبطال مفعول عبوة ناسفة تزن ستة كيلو جرامات قرب محطة الكهرباء ببنغازي

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داخلية ليبيا: إبطال مفعول عبوة ناسفة تزن ستة كيلو جرامات قرب محطة الكهرباء ببنغازي داخلية ليبيا: إبطال مفعول عبوة ناسفة تزن ستة كيلو جرامات قرب محطة الكهرباء ببنغازي

الداخلية الليبية

تمكن خبراء المتفجرات بمدينة بنغازي من إبطال عبوة ناسفة تزن أكثر من ستة كيلو جرامات قرب محطة الكهرباء بمنطقة الحدائق .

وقال بيان لوزارة الداخلية نشر على موقعها الرسمي اليوم الاثنين، إن مدراء الأمن في كل مدينة هم المسئولون عن حفظ الأمن ومتابعة عمل مراكز الشرطة في إثبات كل حالات الضرر التي تقع على المواطنين.

وحثت الوزارة مدراء الأمن على ضرورة متابعة البلاغات التي ترد إلي مراكز الشرطة وأقسام البحث الجنائي ومتابعتها وتدوين كافة الأضرار البشرية والمادية، مشيرة إلى أن هذه حقوق لابد من حفظها ومتابعتها وضبط كل من تورط في ارتكاب الجرائم .. مؤكدة أنه سيتم تطبيق القانون مهما طالت الأزمة.

أ ش أ

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