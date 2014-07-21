حجز دعاوي طلبة الأزهر بوقف قرار فصلهم للحكم بجلسة 10أغسطس المقبل

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة حجز دعاوي أولياء امور وطلبة بجامعة الأزهر للمطالبة بوقف قراررئيس جامعة الأزهر بفصلهم للحكم بجلسة 10أغسطس المقبل.

وفندت الدعاوى قرار رئيس جامعة الازهر باعتباره مخالفا للقانون 103 لسنة 1961 الخاص باعادة تنظيم الازهر.

واعتبرت صحف الدعاوى أن العقوبات الموقعة عليهم قاسية ومجردة من أى سبب قانونى ويتسبب لهم في نتائج يتعذر تتداركها تتمثل فى حرماننهم من دخول امتحاناتهم مما يهدد مستقبلهم الدراسي ويصيبهم باضطراب نفسي ودراسي واشعورهم بالضياع. وأضرار أدبية لا حصر لها وهو ما يستدعي إعمال مبادئ الحق والعدل بحكم قضائي بإلغاء قرارات الفصل باعتبارها قرارات إدارية سلبية لا أصل لها من دليل ولا سند لها من وقائع.