جودين سيكون القائد الثالث لأتليتكو مدريد

إفي - تقرر أن يرتدى المدافع الأوروجوائي دييجو جودين شارة قائد أتلتيكو مدريد، بطل الدوري الإسباني، خلف جابي وراؤول جارثيا، القائدين الأول والثاني للروخيبلانكوس.

ويعتبر الموسم المقبل هو الخامس لجودين في أتلتيكو، وقد توج معه خلال تلك الفترة بلقب الليجا الإسبانية في 2014 ولقب كأس ملك إسبانيا في 2013 ولقب دوري أوروبا في 2012 ولقبي كأس السوبر الأوروبي في 2010 و2012.

وصرح جودين صاحب الهدف التاريخي الذي منح فريقه لقب الليجا الموسم المنصرم أمام برشلونة، لموقع النادي الالكتروني: "يسعدني كثيرا كوني ثالث قائد للفريق. اعتبر هذا النادي مثل بيتي".

وأكد اللاعب، الذي يمتلك خبرة قيادة الفرق بعد ارتدائه شارة القائد في مونديال البرازيل مع منتخب بلاده "السيليستي"، انه يرغب في تقديم أقصى ما عنده بصفته قائدا للروخيبلانكوس.

وأضاف: "لقد كان عاما رائعا بكل ما شهده. كان مدهشا التتويج بلقب الليجا وإحرازي لهدف في كامب نو، وخوض نهائي التشامبيونز ليج، وكذلك المشاركة في المونديال".

وانضم جودين (28 عاما)، لصفوف أتلتيكو في 2010 بعد ثلاثة مواسم قضاها مع فياريال، أول الأندية الأوروبية التي لعب لديها