النيابة تطالب بتوقيع اقصى عقوبة على متهمي “تعذيب ضابط برابعة”

طالب ممثل النيابة بقضية”تعذيب ضابط برابعة” المتهم بها القياديين الإخوانيين محمد البلتاجى وصفوت حجازى، بالإضافة إلى عبدالعظيم محمد ومحمد زناتى مدير مستشفى الميدانى لرابعة العدوية محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين بالدعوى

جاء ذلك بعدما اكد ممثل النيابة ان المتهمين جعلوا من ميدان رابعة العدوية اثناء الإعتصام بمثابة منطقة منفصلة لا تعتد بقوانين الدولة، بما اسهم فى تعطيل مؤسسات الدولة عن اداء دورها فضلا عن تكدير السلم العام وتكبيد عدد من المؤسسات خسائر ضخمة اثناء فترة الإعتصام بالميدان

وكانت النيابة قد وجهت الاتهامات إلى المتورطين بالقضية بشأن احتجازهم ضابطاً وأمين شرطة؛ فضلاً عن قيامهم بتعذيبهما، والشروع في قتلهما، أثناء اعتصام رابعة العدوية.