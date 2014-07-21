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جامعة طنطا تخصص 5 منافذ مجانية للتنسيق الإلكتروني وتسجيل رغبات الطلاب

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جامعة طنطا تخصص 5 منافذ مجانية للتنسيق الإلكتروني وتسجيل رغبات الطلاب جامعة طنطا تخصص 5 منافذ مجانية للتنسيق الإلكتروني وتسجيل رغبات الطلاب

جامعة طنطا

خصصت جامعة طنطا 5 منافذ للتنسيق الإلكتروني لقبول وتسجيل رغبات الطلاب في مراحل التنسيق المختلفة تحتوي على أكثر من 100 جهاز حاسب آلي حديث متصل بشبكة الانترنت ويتولى كل جهاز متخصص في إدخال البيانات حرصاً على الدقة.

صرح بذلك الدكتور عبد الحكيم عبد الخالق خليل رئيس جامعة طنطا وأشار إلى أن تعدد المنافذ يهدف إلى اتاحة الخدمة بسهولة وأكثر دقة للطلاب.

ومن جانبه أكد الدكتور عبد العزيز عبد الدايم خليل المشرف العام على التنسيق بالجامعة على وجود مكتب اتصال مباشر مع مكتب التنسيق الرئيسي بالقاهرة للإجابة على كافة استفسارات الطلاب وإزالة كل المعوقات، وتصحيح البيانات في حالة أي مشكلة وهو ما لا يتوافر للطالب خارج أسوار الجامعة في المراكز الخاصة للانترنت.

وأضاف بأن عدد الطلاب الذي سجلوا رغباتهم بلغ عددهم ألف طالب.

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