الجنايات تستمع لمرافعة دفاع متحرشي التحرير

بدأت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد مصطفى الفقي، الأستماع لمرافعة دفاع المتهمين في قضية التحرش بفتيات التحرير، والتي تحمل رقم 6178 والمتهم فيها ثلاث متهمين هم كريم شعبان علي،وأحمد سعيد محمد ومجدي السيد محمد.

وكان دفاع المتهمين قد طلب في جلسة اليوم السرية قبل المداولة عدة طلبات منها إستدعاء المهندس المسئول في وزارة الداخلية عن تفريغ فيديوهات التحرش، وانتداب مستشار لمعاينة ميدان التحرير “مكان الواقعة”، وإعادة أستجواب شاهد النفي، كما طلب الدفاع مناظرة المجني عليهن بالمتهمين.

ووجهت النيابة للمتهمين اتهامات استعراض القوة والتلويح بالعنف، وهددوا بهما وإستخدموهما ضد المجنى عليهن بقصد تخوفيهن بإلحاق الأذى بهن، والتأثير فى إرداتهن لرفض سطوهم عليهن وكان من شأن ذلك القاء الرعب فى نفسوهن وتكدير أمنهن وتعريض حياتهن للخطر والمساس بحريتهن الشخصية وشرفهن حال كونهن إناث، ووقعت الجريمة من أكثر من شخصين.