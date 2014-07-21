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بالصور .. 950 طالب يسجلون رغباتهم بمكاتب التنسيق بجامعة المنوفية

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بالصور .. 950 طالب يسجلون رغباتهم بمكاتب التنسيق بجامعة المنوفية بالصور .. 950 طالب يسجلون رغباتهم بمكاتب التنسيق بجامعة المنوفية

أجهزة كومبيوتر لتنسيق الطلاب بجامعة المنوفية

قال الدكتور معوض الخولى نائب رئيس جامعة المنوفية لشئون التعليم والطلاب إن اليوم الثانى شهد إقبال وتوافد من طلاب المرحلة الاولى للثانوية العامة لتسجيل رغباتهم حيث بلغ عدد المتقدمين اليوم الاثنين 383 طالب وطالبة منهم 184 للشعبة الادبية و 198 للشعبة العلمية وبلغت حصيلة اليومين 950 طالب وطالبة.

وأكد أن عدد من الطلاب يأتون للاستفسارات ويقوموا بتسجيل رغباتهم من خلال الإنترنت بالمنزل ومقاهي الانترنت للتقديم.

وأضاف نائب رئيس الجامعة أن الجامعة استعدت للتنسيق بـ40 وحدة إلكترونية متصله بموقع التنسيق و30 موظف لتسهيل عملية إختيار الرغبات للطلاب وشرح القواعد اللازمة لتسجيل.

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