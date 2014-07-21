بويول: ما فعله سواريز ليس له مبرر لكنه اعتذر

إفي - أكد القائد السابق لفريق برشلونة الإسباني، كارليس بويول، أن ما فعله الوافد الجديد للنادي الكتالوني، الأوروجوائي لويس سواريز، في المونديال "ليس له مبرر"، لكنه أشار إلى أن هداف ليفربول السابق اعتذر عما بدر منه، بعد اعتدائه على مدافع منتخب إيطاليا جورجيو كيليني بالعض.

وقال بويول في تصريحات لموقع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إن "الفعل الذي أقدم عليه سواريز ليس له ما يبرره، لكنها أوقات قد يحدث فيها أي شيء. في جميع الأحوال لقد اعتذر. إنه لاعب كبير للغاية وتنافسي جدا وهداف. اعتقد أن بإمكانه تقديم الكثير في الهجوم، بالإضافة لامكانياته الضخمة. سنكون أكثر قوة مع سواريز".

وعاقب الفيفا اللاعب الأوروجوائي بالإيقاف الدولي لتسع مباريات مع منعه من مزاولة أي نشاط رياضي لمدة أربعة أشهر.

وسيعمل بويول بداية من سبتمبر المقبل مساعدا لأندوني زوبيزاريتا المدير الرياضي للبرسا، وقد وجه الشكر للنادي الكتالوني على منحه هذه الفرصة: "ستكون في البداية فرصة للتعلم وليس لاتخاذ قرارات، وأنا استعد لعملي الجديد بنفس الرغبة والتطلع الذي بنيت عليه مسيرتي. سأحاول مع الوقت إضفاء خبرتي التي اكتسبتها طوال 19 عاما مع كرة القدم".

وشدد بويول على انه لا ينجذب لمقعد المدرب "أفضل شيء هو اللعب، لكن لكل شيء نهاية، عليك أن تبحث عن مكانك وفي النهاية أن تكون مرتبطا بمجال تعرفه".

وردا على سؤال حول صفقة برشلونة القادمة لجلب لاعب في قلب الدفاع، وهو الشيء الذي تخصص فيه بويول لسنوات، قال الإداري الجديد للبرسا "الفريق يبحث منذ فترة عن قلب دفاع، لكن الأمر ليس سهلا بالنسبة لنا، نظرا لتطبيقنا طريقة لعب بعينها. فمن أجل اللعب في برشلونة عليك أن تكون سريعا بالإضافة إلى أن امتلاك المهارات والانقضاض الجيد على الكرة، لأننا ندافع بعيدا عن المرمى".

ووصف بويول رحيل الحارس فيكتور فالديس عن الفريق بعد سنوات من التألق بأن هذه هي "سنة الحياة"، قائلا "لقد حان موعد رحيلنا عن الفريق سواء للإصابة مثل حالتي، أو لتغيير الأجواء كحالة فالديس. فعندما وصلنا للفريق الأول كان هناك آخرون مكاننا، والآن سيحدث الأمر نفسه. الأهم أن يكون الفريق دائما فوق اللاعبين".