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الزراعة”: استيراد 77 ألف طن لحوم و30 ألف رأس عجل

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الزراعة”: استيراد 77 ألف طن لحوم و30 ألف رأس عجل الزراعة”: استيراد 77 ألف طن لحوم و30 ألف رأس عجل

عادل البلتاجي-وزير الزراعة

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى عن استيراد حوالى 77 ألف طن لحوم وأكثر من 30 ألف رأس عجل، وذلك في إطار جهود لسد الفجوة الغذائية من اللحوم الحمراء والبيضاء ومع ارتفاع معدل الاستهلاك خلال شهر رمضان وأيام عيد الفطر المبارك، وكذلك لتحسين مستوى نصيب الفرد من البروتين الحيوانى.

وكشف تقرير صدر عن الهيئة العامة للخدمات البيطرية بالوزارة اليوم انه تم استيراد ما يقرب من 9 آلاف طن من اللحوم البقرية المشفاة المجمدة و10 آلاف طن من اللحوم الجاموسى المشفاة المجمدة و9 آلاف طن من الكبدة والكلاوى والقلوب المجمدة، علاوة على 349 طنا من لحوم الضأن المجمدة، وذلك من مختلف دول العالم مثل البرازيل ونيوزيلندا وأمريكا وأستراليا والهند وكندا والسودان.

وأضاف التقرير انه أنه تم ايضا استيراده من الجمال الحية وعددها 11446 رأس من دولة السودان والعجول الحية المعدة للذبيح الفورى وعددها 3432 رأس من دولة السودان وإثيوبيا والمجر، وكذلك عجول حية للتربية وعددها 15569 لتكون اللحوم فى متناول الجميع وبأسعار مناسبة ومن مصادر آمنة وخالية من أى مسببات مرضية، بالإضافة إلى استيراد 7 آلاف طن من الدواجن المجمدة من البرازيل و22 ألف طن من الأسماك من كل من فيتنام والنرويج وإندونيسيا و22 ألف طن من الألبان من هولندا وألمانيا وأمريكا وكندا.

وأشار التقرير، أن أدارة الحجرالبيطرى بالهيئة تتولى الموافقة على استيراد العجول الحية للذبح الفورى أو اللحوم المجمدة من الدول التى يسمح موقفها الوبائى وتكون خالية من الأمراض الوبائية والمعدية، ومن خلال مراعاة الشروط الصحية البيطرية المنظمة طبقا لتعليمات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية والمنظمات المعنية بالتجارة البينية فى مجال الثروة الحيوانية وكذلك شروط “الهيئة ” ومن مجازر تم معاينتها من قبل اللجان الفنية البيطرية المصرية.

أ ش أ

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