بطرس غالي: لابد من تحرك عاجل لجهود التسوية السياسية ينطلق من المُبادرة المصرية

صرح الدكتور بطرس بطرس غالي الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة بأن مصر وهي ترحب بزيارة الأمين العام للمنظمة الدولية بان كي مون للقاهرة اليوم، تؤكد أن حماية المدنيين العزل هو واجب رئيسي وأساسي للمنظمة الدولية وآلياتها ومنظماتها المتخصصة وبالتالى يجب العمل بكل الوسائل من أجل إنهاء المجازر الإسرائيلية ضد أبناء الشعب الفلسطيني.

ورأى غالي – في تصريح له – أن التحرك العاجل للمنظمة الدولية وكافة المنظمات المعنية لوقف العدوان الإسرائيلى يجب أن ينطلق من المبادرة المصرية التي مازالت تلقى قبولا دوليا واسعا من استمرار العدوان الإسرائيلي.

وأعرب عن قناعته بأن منظمة الأمم المتحدة بآلياتها المختلفة وانطلاقا من مسئولياتها السياسية والأخلاقية يجب عليها أكثر من أي وقت مضى لأن تعمل على وقف المجازر الإسرائيلية والجرائم ضد الإنسانية المتواصلة في قطاع غزة لأكثر من عشرة أيام.

وأشار غالي إلى أنه من المناسب أيضا أن يكون هناك تحرك عاجل لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف لبحث قضية العدوان الإسرائيلي على غزة ووقف الانتهاكات والمخالفات الجسيمة لحقوق الإنسان الفلسطيني.

أ ش أ