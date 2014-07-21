نورة آل الشيخ تصوّر إمرأة المستقبل في صيف 2014

بدأت المصممة السعودية نورة آل الشيخ مشوارها في مجال تصميم الأزياء في عام 2009 ، وقد مشت فيه بخطى ثابتة منذ ذلك الحين فبعد أن لاقت تصاميمها نجاحاً وإقبالاً كبيراً في المملكة العربية السعودية والخليج أصبحت نورة تطمح إلى الوصول للعالمية ، و بالنظر إلى تصاميمها في مجموعة FUTURISTA لربيع وصيف 2014 لانرى بأن ذلك ببعيد .

كان لنا مع نورة هذا الحوار لتحدثنا عن آخر إبداعاتها :

- بدأت مشوارك في التصميم بالتحاقك بمعهد المهارات والفنون في الرياض، ما الذي دفعك لبدء خط الأزياء الخاص بك؟

كان حلمي أن أنشئ خط أزياء باسمي يعبر عني، وأعتقد أن شغفي وحبي للتصميم هو الذي دفعني للدخول في هذا المجال منذ البداية.

- إلى أي مدى ساعدتك دراستك لمجال التصميم خلال مسيرتك؟ وما هي الصعوبات التي واجهتك؟

ساعدتني دراستي كثيراً في كل ما يخص التصميم وكيفية تصميم مجموعة تتناسب مع المواصفات العالمية بدءاً من الفكرة حتى تنفيذها خطوة بخطوة، أما بالنسبة للصعوبات التي واجهتني منذ البداية فهي إدارة الأعمال في بلدنا بالتحديد، وعدم إيجاد طاقم مختص في اتجاهات الموضة المختلفة، فأنا أقوم بكل شيء ما عدا الخياطة.

- ما هو الشيء المفضل لديك في عملك كمصممة أزياء؟

التصميم بحد ذاته هو الشيء الأفضل بالنسبة لي؛ لأنه تعبير عما في داخلي، وأشعر بالراحة بعد الانتهاء من تصميم كل مجموعة.

- كيف تصفين تصاميمك؟

جريئة، حادة، ملونة، سعيدة.

- مَن مِن المصممين العالميين يلهمك بتصاميمه؟

أليكساندر ماكوين؛ لأنه يروي قصة خيالية في تصاميمه.

- ما الذي تغير في عملك منذ أن افتتحت ماركة الأزياء الخاصة بك في 2009 حتى الآن؟

هناك عدة أمور تغيرت، ومن أهمها: النضج في التصاميم، وتحديد تخصصي واتجاهي الخاص كمصممة أزياء، كما أنني أصبحت الآن أكثر قدرة على مواجهة الصعوبات.

- ما هو أكبر إنجازاتك كمصممة أزياء؟

أكبر إنجازاتي هو عرضي في نيويورك قبل ٣ أشهر لـ ٣ مجموعات، وهي: السهرة، والكاجوال، والعباءات، والغريب أن العباءات لاقت إعجاب الكثيرين من الغرب، وتم بيع عباءتين من مجموع ٣ عباءات كانت معروضة هناك.

وصولي للعالمية هو هدفي، ووصول العباءة للعالمية وارتداؤها من قبل الغرب هو ما أسعى إليه من تصميم العباءات.

- نرى في تصاميمك لمحات واضحة من ستايل النجمات العالميات، فمن منهن تلهمك بستايلها وتطمحين لأن ترتدي أحد تصاميمك؟

الكثيرات، وأهمهن: فيكتوريا بيكهام التي تلهمني بشكل جنوني في كل جوانب حياتها، بالإضافة إلى النجمة ريهانا الأسطورة التي أعتقد بأنها ستبدو رائعة في أحد التصاميم من مجموعة "FUTURISTA" لصيف 2014.

- ما هو العامل الوحيد الذي تحرصين على وجوده في كل التصاميم؟

التجدد، فأنا أحرص على أن تكون تصاميمي جديدة في كل شيء بداية من الأقمشة والتصميم وانتهاءً بالتنسيق.

- إلي إي مدى ترين نفسك مهووسة بالكمال فيما يخص اختيار الخامات والأقمشة المناسبة في كل موسم ؟

أنا مهووسة بالكمال فعلاً، وأعتقد أن هذا الهوس شيء ضروري حتى تكتمل المجموعة من جميع الجهات، فاختيار الخامات والأقمشة يأخذ مني شهرين إلى ثلاثة أشهر، وأجرب بعض التصاميم على خامات مختلفة حتى أختار الأفضل للتعبير عن فكرتي وراء كل مجموعة.

- حدثينا عن مجموعة هذا الموسم لربيع وصيف 2014؟

أطلقت على هذه المجموعة اسم "FUTURISTA"، وهي مجموعة استوحيتها من "المستقبل"، فقد اخترت القماش بعناية ليعبر عن الفتاة العصرية في المستقبل، وانطلقت فكرتها عندما تخيلت اتجاه الموضة في المستقبل، ثم تخيلت المرأة في المستقبل وكيفية لبسها واختيارها للألوان والقصات والخامات، فقررت أن أضع هذه المرأة بيننا الآن، واستخدمت خامة "جازار لاميه" بألوان مختلفة في مجموعتي للصيف، وهي خامة صعبة جداً خلال التعامل معها وحياكتها.

- ما هي طموحاتك كمصممة؟

أن أرى مجموعاتي في أهم المحلات التجارية العالمية وعلى السجادة الحمراء.

- نصيحة توجهينها للشابات السعوديات ليحصلن على الإطلالة المثالية هذا الصيف؟

لا تخشي أبداً من دمج السكري مع الأبيض لتضفي طابعاً مستقبلياً لإطلالتك ، وأضيفي عقداً لافتاً لتكتمل إطلالتك.

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