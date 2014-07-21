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إطلالات مميزة من "La'Beso" لصيف 2014

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إطلالات مميزة من "La'Beso" لصيف 2014 إطلالات مميزة من "La'Beso" لصيف 2014

الإثنين 21-07-2014 05:18


من الملاحظ هذا الموسم أن القصات الكلاسيكية والتصاميم الملكية هي ما تتجه إليه أنظار السيدات في الخليج العربي، ويبدو أن المصممة بلقيس في ماركة "La'Beso" تعي ذلك تماماً، حيث أطلقت أحدث مجموعاتها لربيع وصيف 2014 بسبعة فساتين جذابة للسهرات. 

حرصت المصممة على توجيه تصاميمها للسيدة العصرية، فظهرت بقصات ناعمة وتفاصيل جميلة مكمّلة بدرجات الألوان الربيعية الزاهية كالأصفر الأخضر والسكري، إضافة إلى الورود التي أضفت لمسة ربيعية مميزة على هذه المجموعة. 

كما أضافت المصممة بلقيس لمستها الخاصة بالحزام المخملي الأسود الذي أرادت منه أن تبرز جمال الفستان بطريقة أجمل وتحدد قوام السيدة التي تقوم بارتدائه، وقد اعتمدت المصممة على تطريزات الزهور وأقمشة "الكريب" و"التفته" و"الأوراجنزا"، حيث ستكون هذه الفساتين خياراً مثالياً لإطلالتك في سهرات هذا الصيف، إذ جمعت بين التصاميم الفخمة والخامات الصيفية الخفيفة.

 شاهدي معنا صور مجموعة "La’Beso" من المصممة السعودية بلقيس، وأخبرينا برأيك. 

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سيدتي

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