إطلالات جريئة من نجمات هوليوود بتوقيع Balmain

تبحث النجمات عن التصاميم الجريئة والملفتة من فترة إلى أخرى ليحافظن على تجدد إطلالاتهن، وتجد كل من تبحث عن التألق بتصاميم جريئة طلبها لدى دار "Balmain" الفرنسية، إذ يبهرنا المصمم أوليفر روستينج المدير الإبداعي للدار بلمساته الجريئة في كل موسم.

ريانا Rihanna هي الوجه الإعلاني للدار، وهي كذلك إحدى الأيقونات الأنيقات لها، حيث تألقت بتصاميم جريئة وأخاذة في عدة إطلالات سابقة، منها: إطلالتها بفستان أبيض قصير في مونت كارلو الصيف الماضي، وإطلالتها الأخيرة في حفل إطلاق عطرها الجديد في باريس.

كما تربط كيم كارداشيان Kim Kardashian وشقيقاتها علاقة صداقة وطيدة بمصمم الدار، حيث كان أحد المرشحين ليوقع إطلالتها في حفل زفافها الذي أقيم مؤخراً، ولا يمكن أن ننسى إطلالاتها المتكررة بفساتين تحمل توقيع دار "Balmain"، والتي كان آخرها إطلالتها الجذابة بتنورة من جلد النمر مع توب رائع بتصميم مميز في باريس، إضافة إلى إطلالة أختها الصغرى Kendall Jenner التي كانت متألقة بفستان قصير من الجلد.

وقد كانت تصاميم "Balmain" الخيار الأول للنجمات الجريئات كالليدي غاغا Lady Gaga ومايلي سايرس Miley Cyrus، بالإضافة إلى النجمات ذوات الستايل الناعم والاختيارات الأنثوية، ومنهن: ليلي كولينز Lily Collins التي اختارت فستاناً قصيراً بطبعات ربيعية أنيقة، وأماندا سيفريد Amanda Seyfried التي تألقت بفستان وردي أنيق في إحدى إطلالاتها النهارية.

شاهدي معنا إطلالات النجمات بفساتين "Balmain"، واختاري الأجمل بينها.

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