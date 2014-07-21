Net-a-Porter يطلق فئة جديدة لبيع الألبسة الرياضية

"نيت أيه بورتر" Net-a-porter الموقع الأشهر لبيع منتجات الموضة الفاخرة على الإنترنت، يعلن عن إطلاق فئة لبيع الألبسة الرياضة "Active Wear" ستحمل اسم "نيت إيه سبورتر" Net-a-Sporter حيث سيعرض على زبائنه في الـ 172 بلد التي يصل اليها، قطع ومنتجات رياضية مميزة من أشهر 37 ماركة مختصة بالرياضة وستشمل ألعاب رياضية متنوعة منها التنس، الغولف، ملابس النادي الرياضي، اليوغا، الرقص، والسباحة، والتزلج وغيرها... ومن الماركات الرياضية التي سيتم بيعها على الموقع: Monreal London, L’Etoile Sport, Musto Sailing, Weargrace, Ballet Beautiful, Falke Sport, Live The Process, LAAIN, Bodyism، أما ماركات الإكسسوار هي: Jawbone، وLiforme.

أدخلي النشاط والحيوية الى برنامجك اليومي بإقتناءك لإحدى هذه القطع المميزة التي يقدمها موقع Net-a-Sporter من Net-a-Porter.