إيران تحث الدول الإسلامية على إرسال مساعدات طبية إلى غزة

وجه وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيراني حسن هاشمي رسائل إلى نظرائه في الدول الاسلامية حثهم فيها للعمل على إرسال المساعدات الطبية والعلاجية والوقائية وإرسال الأدوية والمعدات الطبية إلى الشعب الفلسطيني المظلوم في قطاع غزة.

وقال هاشمي- وفق ما نقلته وكالة أنباء فارس الإيرانية اليوم الإثنين- في رسائله إلى العدوان الصهيوني الهمجي على قطاع غزة والهجمات الوحشية المستمرة منذ ثلاثة أسابيع والتي أدت إلى استشهاد المئات وجرح الألاف من أبناء الشعب الفلسطيني ومعظمهم من النساء والأطفال والمدنيين وأضاف، أن استمرار الوتيرة الراهنة في ظل استمرار الحصار الظالم المفروض على قطاع غزة والشحة الشديدة في الإمكانيات الطبية لمعالجة الجرحى وعدم إمكان إرسال المساعدات الإنسانية إلى القطاع تبعث على القلق وتنذر بوقوع كارثة انسانية كبرى.

وأضاف، أن إرسال المساعدات الطبية والعلاجية العاجلة إلى الشعب الفلسطيني المظلوم والحيلولة دون إراقة المزيد من الدماء من قبل الكيان الصهيوني، يعتبران مسؤولية مشتركة لجميع المؤسسات الدولية والدول الاسلامية خاصة في ايام شهر رمضان المبارك.

وأعلن وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني استعداد الشريحة الطبية في ايران والاخصائيين ذوي العلاقة لابداء اي تعاون ممكن في هذه الظروف الحساسة لمساعدة الشعب الفلسطيني المظلوم في غزة.

ودعا وزير الصحة الإيراني نظراءه في الدول الإسلامية للعمل في ظل الوحدة والتضامن ومن أجل الأهداف الإنسانية السامية، لاستخدام جميع الامكانيات لايجاد الارضيات اللازمة للاغاثة الطبية وكذلك الاجراءات الوقائية وارسال الادوية والمعدات الطبية الى سكان قطاع غزة المظلومين، متمنيا لهم التوفيق في تحقيق القيم الانسانية “السلامة للجميع” والعدالة وحقوق الانسان.

أ ش أ