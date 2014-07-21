محافظ الأقصر يستقبل نائب وزير الخارجية الياباني ووزير السياحة

استقبل اللواء طارق سعد الدين محافظ الأقصر النائب الاول لوزير الخارجية الياباني، نوبو كيشى ويرافقه هشام زعزوع وزير السياحة و توشيرو سوزوكى ،سفير اليابان بالقاهرة في زيارة للمحافظة السياحية.

وعقد المحافظ لقاء خاص مع نائب الوزير ووزير السياحة والسفير والوفد المرافق لهما استعرض خلالها خطة تطوير المحافظة ونبذة عن المحافظة السياحية واهم المشروعات والتعاون المشترك بين المنظمات اليابانية والاقصر ومراحل مشروع رصد وتامين المواقع الحيوية بالمحافظة كما قدم المحافظ الهدايا التذكارية للضيوف اليابانين ومنحهم درع المحافظة.

واصطحب المحافظ ووزير السياحة نائب الوزير الياباني والسفير اليباني في جولة خاصة لتفقد عدد من المعالم السياحية والاثرية حيث قاما بزيارة وادي الملوك والدير البحري ” حتشبسوت ” بمنطقة البر الغربي ، ومعبد الكرنك بالبر الشرقي.

ومن جانبهم أعرب الوفد عن سعادتهم بالزيارة وانبهارهم بالحضارة المصرية واكدوا ان الاقصر ستسعيد عافيتها السياحية بقوة خلال الموسم السياحي القادم.