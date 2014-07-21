أخبار عاجلة

فيديو.. سعد الدين الهلالي: هناك نصوص قرآنية تحرض على الإرهاب -
منفذ تفجير سان بطرسبيرج من "آسيا الوسطى" -
محافظة الدقهلية تبدأ إعادة ترسيم الحدود مع دمياط -
محامي «قاضي الحشيش»: الإعلام سبب حصول موكلي على حكم بالمؤيد -
محافظ دمياط يجتمع بأصحاب المقاهي لبحث قرار «إغلاقها» -
نص كلمة السيسي أمام غرفة التجارة الأمريكية: أثق في دعمكم لمسار الإصلاح الاقتصادي بمصر -
مدرب حراس الإسماعيلي ينفي انتقاده للحكام -
البنك الدولى : الدولار سيصل ل 40 جنيه فى هذه الحالة -
صحيفة أمريكية: لقاء ترامب والسيسي ركز على المسائل الأمنية -
فيديو| «لم تعد الإخوان إخوة».. الجماعة تطرد شبابها من منازلهم بالسودان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

“الإيكونومست”: السيسي يتوجه نحو الإصلاح الاقتصادى ويخفض الديون لتحقيق استقرار مصر

Google+ Print
“الإيكونومست”: السيسي يتوجه نحو الإصلاح الاقتصادى ويخفض الديون لتحقيق استقرار مصر “الإيكونومست”: السيسي يتوجه نحو الإصلاح الاقتصادى ويخفض الديون لتحقيق استقرار مصر

عبدالفتاح

ذكرت مجلة “الأيكونومست” البريطانية أن الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسي توجه نحو الإصلاح الاقتصادى الذى دعا إليه صندوق النقد الدولى، والذى تم تأجيله من قبل الرؤساء السابقين، مشيرة إلى أن السيسي يبدو مصمما على إصلاح الاقتصاد المصرى الذى تدهور كثيرا خلال السنوات الثلاث الماضية التى عانت من الاضطراب السياسى، ونتج عنها تحول المستثمرين وتسبب فى انهيار السياحة.

وأضافت المجلة – فى سياق تقرير بثته على موقعها الإلكترونى اليوم “الاثنين” – أنه فى وقت سابق من هذا الشهر رفض الرئيس المصرى التوقيع على الميزانية حتى يخفض وزير المالية العجز فى مشروع موازنة السنة المالية القادمة من 12% إلى 10%، منوهة بأنه إذا كانت المبالغ الجديدة ليست واضحة، فإن أدخلت بالفعل هذا العام ضريبة على مكاسب البورصة وخططت لجلب ضرائب القيمة المضافة والملكية أيضًا، فضلًا عن تدفق أموال دول الخليج على النظام الجديد فى مصر، مما أدى إلى تحسن معنويات المستثمرين الحذرين فى مصر.

ورأت أن الاستقرار فى مصر يتحقق، وأن صورة الاقتصاد تبدو أكثر تفاؤلا مما كانت عليه فى عهد الرئيس المخلوع حسنى مبارك فى عام 2011، ميرة إلى أن مصر فى حاجة إلى إنفاق المزيد من الأموال على التعليم والصحة والأبحاث، وهى الأهداف المنصوص عليها فى الدستور الجديد.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
نص كلمة السيسي أمام غرفة التجارة الأمريكية: أثق في دعمكم لمسار الإصلاح الاقتصادي بمصر

نص كلمة السيسي أمام غرفة التجارة الأمريكية: أثق في دعمكم لمسار الإصلاح الاقتصادي بمصر

صحيفة أمريكية: لقاء ترامب والسيسي ركز على المسائل الأمنية

صحيفة أمريكية: لقاء ترامب والسيسي ركز على المسائل الأمنية

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في بنك مصر

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في مصر