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حفل افطار في فيينا يضم 150 شخصية مصرية وعربية بحضور ممثلي الأزهر والكنيسة

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حفل افطار في فيينا يضم 150 شخصية مصرية وعربية بحضور ممثلي الأزهر والكنيسة حفل افطار في فيينا يضم 150 شخصية مصرية وعربية بحضور ممثلي الأزهر والكنيسة

شهد النادي المصري بفيينا مأدبة الإفطار السنوية التي يقيمها الزميل مصطفي عبد الله منسق حركة صوت ومدير مكتب الأهرام والتليفزيون المصري بالنمسا بمناسبة شهر رمضان الكريم.

وهي دعوة سنوية يقيمها لأكثر منذ ثلاثين عاما على التوالى حضرها مائه وخمسون  مدعو فى مقدمتهم ممثلي الأزهر الشريف و الكنيسة القبطية  و رئيس الهيئة الإسلامية بالنمسا وعدد من أعضاء ورؤساء المكاتب الفنية بالسفارة المصرية و دبلوماسيون الأمم المتحدة و مدير الشرق الأوسط بمنظمة اليونيدو ومدير وأسرة مصر للطيران بفيينا ورؤساء العديد من الأنديه والروابط المصريه والعربية بالنمسا.

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