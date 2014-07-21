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“العليا للانتخابات”: نتواصل مع الجهات القضائية والوزارات المعنية لتشكيل الأمانة العامة للجنة

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“العليا للانتخابات”: نتواصل مع الجهات القضائية والوزارات المعنية لتشكيل الأمانة العامة للجنة “العليا للانتخابات”: نتواصل مع الجهات القضائية والوزارات المعنية لتشكيل الأمانة العامة للجنة

صندوق انتخابي

أعلن المستشار مدحت إدريس المتحدث الرسمي للجنة العليا للانتخابات، أن اللجنة قد قررت خلال اجتماعها الثاني اليوم برئاسة المستشار أيمن عباس رئيس محكمة استئناف القاهرة ورئيس اللجنة، التواصل مع الجهات والقضائية والوزارات المعنية، لسرعة موافاة اللجنة بترشيحاتها تمهيدا لاستصدار قرار رئيس اللجنة بتشكيل الأمانة العامة الدائمة للجنة.

وأشار المستشار إدريس – في تصريح له – إلى أن اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار أيمن عباس قد استعرضت سبل تفعيل موقع اللجنة على الانترنت، بالتنسيق مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.

وأضاف أن اللجنة العليا اتفقت على أن يكون موعد اجتماعها المقبل غدا “الثلاثاء”.

أ ش أ

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