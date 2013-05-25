الزمالك: لو فييرا أصر على الرحيل.. فهناك بدائل مطروحة

الزمالك يملك في ذهن أعضاء مجلس إدارته البدائل الجيدة لتدريب الفريق الأبيض في حال أصر جورفان فييرا على الرحيل.

صرح بذلك نائب رئيس مجلس إدارة الزمالك، صبري سراج ردا على تقارير تقول إن فييرا وقع لمنتخب الكويت.

فييرا كان قد صرح بأنه يرغب في الرحيل عن الزمالك، وعدم تجديد عقده الذي ينتهي في الصيف المقبل.

ثم جاءت تقارير من قطر تقول إن منتخب الكويت وقع مع فييرا.

وقال صبري سراج عن ذلك: "لازل مجلس إدارة الزمالك يتمسك ببقاء فييرا لأننا نرغب في منح الفريق الاستقرار المطلوب".

وتابع "سنجتمع مع فييرا من أجل ذلك، لكن لو أصر على الرحيل فهناك بدائل في ذهن أعضاء المجلس".

وأضاف "الزمالك لا يقف على مدرب.. رحل المعلم واستمر الفريق قويا.. ونستطيع الاستمرار في كل الأحوال".