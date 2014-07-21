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نصائح من جُمانة أبو فاضل لتصميم صالة سينما منزلية

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نصائح من جُمانة أبو فاضل لتصميم صالة سينما منزلية نصائح من جُمانة أبو فاضل لتصميم صالة سينما منزلية

الإثنين 21-07-2014 18:31

من منّا لا يرغب في إدخال أجواء السينما المثيرة إلى منزله، من خلال توفير مساحة مخصّصة لصالة سينما، حيث بإمكانك استقبال ضيوفك كي يستمتعوا بمشاهدة الأفلام الأحبّ إلى قلبك.
مهندسة الديكور جُمانة أبو فاضل تقدّم لقارئات "سيدتي نت" بعض الأفكار التي تُساعدك في تصميم صالة سينما مثاليّة.

ـ تجنّبي استعمال الألوان الفرحة أو استعمال ورق الجدران، إلا إذا أردت تزيين جدار بصور الممثلين القدامى أو بلوحات الأفلام المفضّلة لديك أو تزيينه بألواح الخشب. واحرصي على استعمال الألوان الداكنة، كالأسود والأبيض والرمادي، لتحقيق جوّ من التعتيم والإثارة.
ـ وزّعي مقاعد الجلد المريحة على نحو 3 أو 5 صفوف، يتضمّن كلّ منها 4 مقاعد متحرّكة، لتلائم حركة جسمك وتؤمّن لك الراحة المطلوبة.
- احرصي على ترك حوالى 80 سنتيمتراً بين كلّ صفّين لتؤمّني سهولة الحركة.
- افرشي الأرضيّة بالموكيت العازل للصوت، واحرصي على أن تتناسب ألوانه مع تلك السائدة في الغرفة.
- اهتمّي بهندسة الصوت، وبكيفيّة توزيع المكبّرات والمؤثرات الصوتيّة في الغرفة.
- استعيضي عن الشاشات الضخمة بجهاز يبثّ الصورة على الجدار الرئيسي.
- أكثري من توزيع الإنارة المخفيّة في الجدران، خصوصاً تلك الملبّسة بألواح الخشب، ووزّعي وحدات الإضاءة في السقف متجنّبة استعمال الثريات.
- احذري من استعمال "الاكسسوارات". يمكنك وضع طاولات بين كلّ مقعدين يزيّنها مصباح بسيط.

للتواصل مع مهندسة الديكور جُمانة أبو فاضل: [email protected]

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