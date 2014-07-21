نصائح طبية للاستفادة من الصيام الصحي

"صوموا تصحّوا". لا شكّ في أنّ رمضان يحمل لك الكثير من الفوائد الروحيّة والاجتماعيّة والصحيّة التي يجهلها الكثيرون. وللاستفادة من هذه الأخيرة، تقدّم لك الاختصاصيّة في أمراض الجهاز الهضميّ الدكتورة كارمن كسّاب مجموعة من النصائح الهامّة لصيام صحيّ.

- احرصي على تناول وجبة السحور، ولا تتخلّي عنها أبداً، لكونها تزوّد جسمك بالطاقة طوال ساعات الصوم الطويلة.

- اشربي الماء بوفرة في الفترة الممتدّة ما بين الإفطار والسحور، فضلاً عن العصائر الطبيعيّة الخالية من أيّ إضافات.

- أكثري من تناول الخضر خلال وجباتك الرمضانية، لأنّها تؤمن لك الحماية من العديد من المشاكل التي قد تُصيب القولون.

- ابتعدي عن تناول الحلويات الدسمة والوجبات التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون. فقد أثبتت دراسات عديدة أنّ ارتفاع نسبة الدهون في الجسم يُمكن أن تزيد من خطر الإصابة ببعض الأمراض السرطانيّة في القولون.

- أقلعي عن التدخين، خصوصاً النرجيلة، التي تُشكّل مصدر تسلية خلال سهرات رمضان الطويلة. فهذه العادات السيّئة تؤدّي إلى حدوث النفخة في البطن والإسهال لدى بعض الصائمين، فضلاً عمّا يُسبّبه التدخين من أمراض جسمانيّة خطيرة في الجهاز التنفسي والقلب والشرايين ومن ضرر للحاضرين من غير المدخّنين.

- احترمي أوقات النوم، وتجنّبي السهر الطويل، لأنّ هذه السلوكيّات تؤدّي إلى التشنّج في أعصاب الجسم عموماً، وفي أعصاب الجهاز الهضميّ خصوصاً.

- احرصي على أن يشرب طفلك كميّات وافرة من الماء، لا سيّما في المناطق الحارّة، التي يتعرّض فيها الأطفال للجفاف، بسبب اللعب في الهواء الطلق، تحت أشعة الشمس.

- احرصي على ممارسة النشاطات الرياضيّة، لا سيّما الخفيفة منها، وتجنّبي مزاولتها قبل موعد الإفطار بقليل، لكي لا تتسبّب بهبوط قويٍّ في سكّر الدم.

- أعدّي الوجبات الصحيّة القليلة الدسم لأفراد عائلتك، وتجنّبي تحضير الكثير من الأطباق لتجنب الاضطرابات المعويّة وما تسبّبه من آلام مختلفة للصائم.

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