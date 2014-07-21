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مرور الجيزة يضبط 30802 مخالفة انتظار خاطئ خلال الـ4 شهور الماضية

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تمكنت الإدارة العامة لمرور الجيزة برئاسة اللواء مصطفى درويش مدير المرور من خلال الحملات المرورية التى شنتها الإدارة على جميع محاور وشوارع المحافظة خلال الـ4 شهور الماضية من ضبط 30802 مخالفة انتظار خاطئ و119 مخالفة السير عكس الاتجاه و60 سيارة بدون لوحات معدنية و115 توك توك يسير فى الشوارع الرئيسية والفرعية بدون توافر شروط للتراخيص كما ضبطت 1239 مخالفة لسيارات نقل ثقيل تسير وقت الحظر.

ومن جانبه أكد المقدم أيمن عبد القادر مدير العلاقات العامة لمرور أن الحملات المرورية يتم شنها بشكل يومى على جميع محاور وشوارع المحافظة لرصد المخالفات المرورية والعمل على تسيير حركة المرور أمام السيارات فى حالة وجود أى عوائق بالطرق.
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