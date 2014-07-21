«نصرالله» يدعم المقاومة الفلسطينية «هاتفياً»

أجرى الأمين العام لحركة حزب الله اللبنانية، حسن نصر الله، الإثنين، اتصالين هاتفيين برئيس المكتب السياسي لحركة حماس، خالد مشعل، والأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، رمضان عبدالله شلح، أكد فيهما موقف حزب الله وتضامنه وتأييده واستعداده للتعاون وللتكامل «بما يخدم تحقيق أهداف المقاومة الإسلامية وإفشال أهداف العدوان» - على حد قوله.

وأشاد «نصر الله» في اتصاله بـ «مشعل» بصلابة وصمود المقاومة الفلسطينية وإبداعات رجالها في الميدان، فضلا عن الصبر الهائل لشعب غزة المظلوم المتماسك مع مقاومته في خياراتها وشروطها.

كما استعرض «نصر الله» مع «شلح» الأوضاع الميدانية والتطورات السياسية والحراك الدبلوماسي البطىء والفاشل في مقابل تماسك الميدان وتوحد جميع فصائل المقاومة في هذه المواجهة المصيرية.