طريقة جديدة لاستخدام "البروجستيرون" لتجنب الولادة المبكرة

أكد الدكتور محمد نبيه الغريب أستاذ أمراض النساء والتوليد بجامعة طنطا، أنه يمكن استخدام هرمون "البروجستيرون" عن طريق المهبل على شكل أقماع تؤخذ عن طريق المهبل كبديل للحقن، حيث كانت تستخدم فى الحقن بالعضل فى منع حدوث الولادة المبكرة عند السيدات المعرضين لذلك فقد بينت النتائج أنه لا يوجد فارق فى النتائج بين الاستخدام عن طريق المهبل والاستخدام عن طريق الحقن كما وأن الاستخدام المهبلى له عدة مزايا منها تجنب آلام الحقن والالتهابات والمضاعفات الناتجة عن الحقن، كما أن الاستخدام عن طريق المهبل طريقة سهلة وبسيطة وتقوم السيدة باستخدامها بنفسها.

ويقول إن الأعراض الجانبية للحقن تتمثل فى آلام مكان الحقن والحكة والتجمعات الدموية والقىء والغثيان ولكن الاستخدام عن طريق المهبل على شكل لبوس مهبلى يقى من كل هذه الأعراض والشىء الوحيد هو زيادة الذى ممكن أن تتعرض له السيدة الإفرازات المهبلية التى تحدث دون التعرض للآثار الجانبية للحقن وهى تؤخذ لمنع الولادة المبكرة لأنها تعنى نزول الجنين قبل 37 أسبوعا وهذا يعتبر أكبر سبب لوفيات الأطفال حديثى الولادة وهى ليست مشكلة صحية فقط وإنما مشكلة أسرية واجتماعية ويتم تناوله من الأسبوع الـ20 :34 للحمل.

كما أنه قد تم نشر هذا البحث فى مجلة "جورنال ميترنال فيتال أند نيونيتال مدسن" وهى مجلة الاتحاد الأوروبى للأمومة والطفولة فى العدد مايو من الشهر الجارى.

ويشير إلى أن هناك بعض الأطعمة تقى من الولادة المبكرة وتحتوى على مادة البروجستيرون مثل عين الجمل واللبن والجبن ولحم الدجاج والبيض والأسماك والحبوب ومحار البحر وينصح بتناول هذه المأكولات أثناء الحمل حتى لا تتعرض الأم للإجهاض أو الولادة المبكرة.