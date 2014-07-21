سباح مصري مبتور القدمين يعبر المانش

نجح السباح المصري أحمد ناصف أحد متحدي الإعاقة الليلة في تحقيق انجاز كبير لمصر بعد أن عبر المانش من انجلترا إلى فرنسا في زمن قدره 18 ساعة و50 دقيقة.

وقال الكابتن أسامة الشاذلي أحد المشرفين على تدريب السباح المصري " الحمد لله استطعنا تحقيق انجاز كبير لمصر نسعى من خلاله رسم البسمة على وجوه المصريين في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد ."

وأضاف الشاذلي - في تصريحات لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط - " أن بداية المحاولة الناجحة كانت في دوفر ببريطانيا الساعة الرابعة فجر أمس حتى الوصول إلى الشاطىء الفرنسي في كالي الساعة العاشرة و50 دقيقة."

وأشاد الشاذلي بالبطل المصري أحمد ناصف ، مشيرا إلى أنه بذل مجهودا كبيرا وتحدى الأمواج العالية والظروف المناخية السيئة في ذلك الوقت ، إلا أن العزيمة والإصرار المعروفة عن المصريين كانت دافعا كبيرا له لإكمال المحاولة بنجاح.

ويعتبر أحمد ناصف ثاني سباح مصري مبتور القدمين ينجح في عبور بحر المانش ، وذلك بعد السباح مصطفى خليل الذي عبر المانش ثلاث مرات آخرها عام 1998.