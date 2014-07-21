ميدو: أملك مقومات النجاح في أوروبا .. وتلقيت 4 عروض

زعم أحمد حسام ميدو المدير الفني للزمالك أنه تلقى أربعة عروض للتدريب فور تلويحه بالاستقالة عقب الخسارة أمام سموحة 1-2 في الدوري.

وقال ميدو في تصريحات تليفزيونية: "تلقيت أربعة عروض، أحدهم مصري والآخر كويتي، وعرضين من بلجيكا وهولندا بعد ساعتين من تلويحي بالاستقالة".

وأوضح: "العروض الأوروبية جاءت عن طريق وكيل أعمالي مينو رايولا، حيث أن عمله معي لم يتوقف بعد اعتزالي كرة القدم كلاعب".

وتابع: "العرض الهولندي كان لأحد الفرق المتوسطة في الدوري الممتاز، ولكن لا يجوز لي العمل هناك قبل الحصول على رخصة التدريب الأوروبية B".

وأتم ميدو: "طموحاتي مختلفة عن كل المدربين المصريين، أتطلع للعمل في أوروبا، ولدي كل المقومات التي تجعلني مدربًا ناجحًا، حيث أجيد 5 لغات أوروبية".

واستفاد ميدو من مشواره الطويل مع الأندية الأوروبية في بلجيكا، هولندا، فرنسا، إيطاليا، وإسبانيا، وأخيرًا المحطة الأكبر في إنجلترا.